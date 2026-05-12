Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ οκτώ άτομα για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από τη Δευτέρα 11/05 οκτώ άτομα και συγκεκριμένα έξι άνδρες και δύο γυναίκες, που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας, που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την αστυνομία και οι οκτώ έχουν προσαχθεί στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας του «ελληνικού FBI», όπου εξετάζονται τόσο για τη ληστεία της 11ης Μαΐου, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Ειδικότερα, κατά την σύλληψη τους βρέθηκαν στην κατοχή τους τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία της Κάτω Τιθορέας

Με αστραπιαία δράση οι αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να συλλάβουν τους ληστές της Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδας, λίγες μόλις ώρες μετά την ένοπλη ληστεία και πριν ακόμα προλάβουν να φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πέντε μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ένοπλη ληστεία οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στον δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο και πιθανότατα την γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης.

Το πρώτο αυτοκίνητο βρέθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Λαμίας, που είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και αμέσως ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο της ΔΑΟΕ που είχε ήδη κινητοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί έδρασαν στοχευμένα, πιθανότατα έχοντας στην κατοχή τους συγκεκριμένες ενδείξεις, για τα πρόσωπα και για το που επρόκειτο να κατευθυνθούν οι ληστές, για αυτό τους έστησαν ενέδρα και τους εντόπισαν κοντά στο Αλεποχώρι.

Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν αλλά εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδους δρόμους και αναγκάστηκαν να παραδοθούν.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι πέντε συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Αμέσως μετά ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Και οι οκτώ οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ όπου εξετάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ