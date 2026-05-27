Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, 15χρονος φέρεται αρχικά να επιτέθηκε σε 13χρονο, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκησαν, στη συνέχεια, κι άλλα ανήλικα άτομα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, 14χρονος δέχθηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο κάλεσε στο σημείο ο 15χρονος.

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου, ενώ ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ