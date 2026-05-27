Super Κατερίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/05/2026 09:32
Διάσωση περίπου 50 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας
Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 50 αλλοδαπών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Άμεσα στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στη διαδικασία περισυλλογής συνέδραμε και παραπλέον πλοίο. Οι περίπου 50 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

