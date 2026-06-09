Έως τις 15 Ιουνίου ο καθαρισμός οικοπέδων

Με πυρετώδεις ρυθμούς καθαρίζονται αυτές τις ημέρες τα οικόπεδα, καθώς σε λίγες μέρες, λήγει η σχετική προθεσμία. Οι εργασίες, πρέπει πάντως να γίνονται με προσοχή, ώστε να μην προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως αυτή που ξέσπασε χθες, κοντά στο Λουτράκι.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής κ. Ιωάννης Αρτοποιός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, προκειμένου να μας ενημερώσει πώς πρέπει να καθαρίζονται τα οικόπεδα με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος.