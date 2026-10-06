Ένοχος στο Εφετείο 68χρονος για κάμερα στο σπίτι 18χρονης

Ένοχος κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό 68χρονος ιδιοκτήτης ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, για υπόθεση κάμερας που είχε εντοπιστεί στο διαμέρισμα το οποίο νοίκιαζε 18χρονη φοιτήτρια. Το Εφετείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με τριετή αναστολή.

Η ποινή είναι μειωμένη κατά δύο μήνες σε σχέση με εκείνη που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Ο 68χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ενώπιον του δικαστηρίου ότι η συσκευή δεν λειτουργούσε.

Η καταγγελία της 18χρονης τον Νοέμβριο του 2019

Η υπόθεση έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2019, όταν η τότε 18χρονη φοιτήτρια απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Η νεαρή είχε νοικιάσει το διαμέρισμα που ανήκε στον 68χρονο και εντόπισε στο ταβάνι μια λευκή συσκευή, η οποία ήταν τοποθετημένη με κατεύθυνση προς το κρεβάτι της.

Κατά όσα είχαν καταγγελθεί, η φοιτήτρια είχε προσέξει τη συσκευή ήδη από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε στο ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να την είχε διαβεβαιώσει ότι επρόκειτο για ανενεργό σύστημα συναγερμού.

Η 18χρονη, ωστόσο, ανησύχησε όταν διαπίστωσε ότι η συσκευή ήταν στραμμένη προς το κρεβάτι της και αναβόσβηνε κατά διαστήματα. Απευθύνθηκε τότε σε συγγενικό πρόσωπο με γνώσεις ηλεκτρικών συσκευών και στη συνέχεια προσέφυγαν στις αρμόδιες αρχές.

Η κατάθεση της φοιτήτριας στο Εφετείο

Καταθέτοντας στο Εφετείο, η καταγγέλλουσα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κάμερα κατέγραφε την προσωπική της ζωή. Ανέφερε ακόμη ότι ο ιδιοκτήτης επισκεπτόταν το διαμέρισμα σε ανύποπτο χρόνο και ζητούσε πληροφορίες για την προσωπική της ζωή.

Η δικαστική κρίση διατήρησε την ενοχή του 68χρονου για την υπόθεση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών, με την εκτέλεσή της να αναστέλλεται για τρία χρόνια.

Η θέση του 68χρονου ιδιοκτήτη

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει από την αρχή για την ύπαρξη της συσκευής και ότι αυτή δεν ήταν ενεργή. «Ανέφερα από την πρώτη στιγμή ότι έχει κάμερα αλλά δεν είναι σε λειτουργία. Είπα στον μεσίτη να την σκεπάσει με πανί σε περίπτωση που ενοχλεί τον υποψήφιο μισθωτή», ανέφερε.

Για την καταγγέλλουσα, ο 68χρονος δήλωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερη επαφή μαζί της και ότι δεν ενδιαφερόταν για την προσωπική της ζωή.