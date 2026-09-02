Ενώ έψηναν στην αυλή, τους έκλεβαν
Του πήραν μυρωδιά οι γείτονες
Την ώρα που οι ιδιοκτήτες έψηναν μπριζόλες στην αυλή τους στο χωριό Κερκίνη Σερρών, οι διαρρήκτες έμπαιναν στο σπίτι τους από το πίσω μέρος παραβιάζοντας το παράθυρο.
Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι στον ALPHA η εγκληματικότητα, σαρώνει στην περιοχή και τα φαινόμενα διαρρήξεων και ληστειών, είναι καθημερινά.
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