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Καμικάζι Αγάπη Μου

Καμικάζι Αγάπη Μου

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ALPHA NEWS

Ενώ έψηναν στην αυλή, τους έκλεβαν

Του πήραν μυρωδιά οι γείτονες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/09/2026 20:33

Την ώρα που οι ιδιοκτήτες έψηναν μπριζόλες στην αυλή  τους στο χωριό Κερκίνη Σερρών, οι διαρρήκτες έμπαιναν  στο σπίτι τους από το πίσω μέρος παραβιάζοντας το παράθυρο.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι στον ALPHA η εγκληματικότητα, σαρώνει στην περιοχή και τα φαινόμενα διαρρήξεων και ληστειών, είναι καθημερινά.

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