Ελληνική «αντι-κλεπτική» εφαρμογή -Εντοπίζει τις τηλεφωνικές απάτες
Ασπίδα προστασίας από τις τηλεφωνικές απάτες προσφέρει στους πολίτες καινοτόμα εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης, που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο αλγόριθμος αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο, τον ύποπτο διάλογο στο τηλέφωνο και προειδοποιεί με ηχητικό μήνυμα τον πολίτη, να μην δώσει τους τραπεζικούς κωδικούς, χρήματα ή άλλα προσωπικά δεδομένα, στον επίδοξο απατεώνα.
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