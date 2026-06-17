Ελληνική «αντι-κλεπτική» εφαρμογή -Εντοπίζει τις τηλεφωνικές απάτες

Ασπίδα προστασίας από τις τηλεφωνικές απάτες προσφέρει στους πολίτες καινοτόμα εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης, που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο αλγόριθμος αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο, τον ύποπτο διάλογο στο τηλέφωνο και προειδοποιεί με ηχητικό μήνυμα τον πολίτη, να μην δώσει τους τραπεζικούς κωδικούς, χρήματα ή άλλα προσωπικά δεδομένα, στον επίδοξο απατεώνα.