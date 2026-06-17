LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Γιατρός (Ε)

Ο Γιατρός (Ε)

01:00
ALPHA NEWS

Ελληνική «αντι-κλεπτική» εφαρμογή -Εντοπίζει τις τηλεφωνικές απάτες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/06/2026 21:07

Ασπίδα προστασίας από τις τηλεφωνικές απάτες προσφέρει στους πολίτες  καινοτόμα εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης,  που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο αλγόριθμος αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο, τον ύποπτο  διάλογο στο τηλέφωνο   και προειδοποιεί με ηχητικό μήνυμα τον πολίτη, να μην δώσει τους τραπεζικούς κωδικούς,  χρήματα ή άλλα προσωπικά δεδομένα, στον επίδοξο απατεώνα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης