Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο για… μπάνιο – Εισαγγελική παρέμβαση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, όπου αποβίβασε επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς σημειώθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, με αρκετούς λουόμενους να βρίσκονται εκεί.

Μετά την έκταση που πήρε η υπόθεση, ο εισαγγελέας Σύρου έδωσε εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου να συγκεντρώσει προανακριτικό υλικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα συλλεχθούν και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν λόγοι για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.