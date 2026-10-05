“Ελ. Βενιζέλος”: Συνελήφθη 42χρονη

Συνελήφθη χθες (4 Οκτωβρίου 2026), από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μια 42χρονη αλλοδαπή, όπου στις αποσκευές της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 450 καπνικά προϊόντα, χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Σε βάρος της συλληφθείσας, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.