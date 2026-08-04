ΕΛ.ΑΣ.: Επιχείρηση στις Φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε το πρωί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Άμφισσας και Μαλανδρίνου, με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εντός των φυλακών.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού σε θάλαμο και κελί κρατουμένων που εκτίουν ποινές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή αλλοδαπού κρατουμένου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων τα πέντε βρίσκονταν στην κατοχή κρατουμένων, ενώ το έκτο εντοπίστηκε σε εξωτερικό χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας.