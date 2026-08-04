Άρπαξε 4.425 ευρώ από μοναστήρι στην Τροιζηνία

Εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά την κλοπή, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε δεύτερη υπόθεση κλοπής από παρεκκλήσι στον Πόρο.

Στη σύλληψη ενός 50χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υπόθεση διακεκριμένης κλοπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 50χρονος εισήλθε σε μοναστήρι στην περιοχή της Τροιζηνίας και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 4.425 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγε χρησιμοποιώντας ποδήλατο.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην ευρύτερη περιοχή και λίγο αργότερα τον εντόπισαν να κινείται σε αγροτικό δρόμο με ποδήλατο. Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της κλοπής.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν τα 4.425 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο εκπρόσωπο του μοναστηριού.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι το ποδήλατο που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του είχε κλαπεί νωρίτερα από τον ίδιο, ενώ ο 50χρονος ταυτοποιήθηκε και ως δράστης ακόμη μίας κλοπής από παρεκκλήσι στην περιοχή του Πόρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.