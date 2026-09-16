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Εισαγγελέας για ιατρείο Κολωνακίου και ευθύνες Ι.Σ.Α

Κατεπείγουσα έρευνα για τις «εναλλακτικές» θεραπείες  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/09/2026 19:10

Να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, άλλα και άλλων αρμοδίων φορέων, διέταξε η εισαγγελία, μετά τα όσα έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Απαντώντας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δηλώνει ότι θα παράσχει κάθε συνδρομή, για την ανάδειξη της αλήθειας.

 

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