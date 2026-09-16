17ωρη «ανάκριση»- Προφυλακίστηκαν οι γιατροί του Μαζωνάκη

Πάνω από 17 ώρες έδιναν εξηγήσεις στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οι δυο γιατροί του Κολωνακίου προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.

Ωστόσο δεν έπεισαν με τα επιχειρήματά τους και πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Η γιατρός έφθασε μάλιστα στο σημείο να επιρρίψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ενώ ο σύζυγός της που αρνήθηκε κάθε ευθύνη παρουσιάζοντας μια ηλεκτρονική συνταγή σε άλλον ασθενή του για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό το, ότι ήταν στο δικό του γραφείο.