Εφαρμογή e112: Αλλάζουν οι κλήσεις 112 όπως τις ξέραμε

Το Next Generation 112, γνωστό ως NG112, παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης προβλέπει εφαρμογή για κινητά, επικοινωνία με βίντεο και γραπτά μηνύματα, σιωπηλή αναγγελία κινδύνου, ακριβέστερο εντοπισμό θέσης και αυτοματοποιημένες κλήσεις από οχήματα μετά από ατύχημα.

Το νέο 112 δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στους πολίτες και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο μέλλον.

Η εφαρμογή e112 και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα θα υποστηρίζει βιντεοκλήσεις και επικοινωνία μέσω Real-Time Text – RTT, δηλαδή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Με αυτές τις δυνατότητες, ο πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες στις αρχές χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στη φωνητική κλήση.

Στις λειτουργίες του νέου 112 περιλαμβάνεται και το Silent Button, ένα ειδικό κουμπί για σιωπηλή αναγγελία περιστατικού. Προορίζεται για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει ή να πραγματοποιήσει κανονική τηλεφωνική επικοινωνία.

Γεωεντοπισμός και αυτόματες κλήσεις από οχήματα

Σημαντικό ρόλο στην νέα εφαρμογή θα έχει και η εύρεση της τοποθεσίας, ώστε η θέση του πολίτη που ζητά βοήθεια να προσδιορίζεται γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι συντεταγμένες θα προκύπτουν μέσω GPS από την εφαρμογή e112, καθώς και με τεχνολογίες AML μέσω SMS ή HTTPS, πριν διαβιβαστούν άμεσα στους αρμόδιους φορείς.

Στο νέο μοντέλο εντάσσεται και το Next Generation eCall. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα δέχεται αυτοματοποιημένες κλήσεις έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, μαζί με κρίσιμα τεχνικά δεδομένα που αφορούν τη σύγκρουση.

Προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας

Στην εφαρμογή έχει ενταχθεί νέο λογισμικό, το οποίο αναλαμβάνει την αυτόματη κατανομή των εισερχόμενων επικοινωνιών, με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των περιστατικών.

Το σύστημα θα δημιουργεί κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό Σώμα. Η κοινή αυτή εικόνα αφορά τον συντονισμό των φορέων που καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης.