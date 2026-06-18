Δρόμοι ζούγκλα – Διαπληκτισμοί για προτεραιότητες και θέσεις πάρκινγκ

Πολύ ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει τα φαινόμενα βίας μεταξύ οδηγών, στους δρόμους

Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί μοτοσυκλετών μετά από λεκτική αντιπαράθεση για την προτεραιότητα.

Τον άγριο καβγά τους κατέγραψε κάτοικος της περιοχής με το κινητό του τηλέφωνο.

Στα πλάνα φαίνονται οι δύο οδηγοί να αφήνουν τις μηχανές τους και να ξεκινάνε μια λεκτική αντιπαράθεση για την προτεραιότητα αλλά η κατάσταση ξέφυγε και κατέληξαν να πιαστούν στα χέρια.

Στον Πειραιά, ένας 77χρονος, απείλησε με τρίαινα από καμάκι γείτονές του, για μια θέση πάρκινγκ.