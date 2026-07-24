Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο – Γρίφος τα αίτια
Αναπαράσταση αύριο στον τόπο του εγκλήματος
Σε θρίλερ εξελίσσεται, η υπόθεση με το έγκλημα στη Σύρο, καθώς οι Αρχές, προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, η 41ενός ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, μαχαιρώθηκε θανάσιμα. Ο φερόμενος ως δράστης, ισχυρίστηκε, οτι το θύμα εμφανίστηκε σπίτι που μένει με τη σύντροφό του με μαχαίρι και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
Μας ενημερώνει η Ελένη Λαζάρου.
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