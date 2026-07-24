Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο – Γρίφος τα αίτια

Σε θρίλερ εξελίσσεται, η υπόθεση με το έγκλημα στη Σύρο, καθώς οι Αρχές, προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, η 41ενός ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, μαχαιρώθηκε θανάσιμα. Ο φερόμενος ως δράστης, ισχυρίστηκε, οτι το θύμα εμφανίστηκε σπίτι που μένει με τη σύντροφό του με μαχαίρι και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Μας ενημερώνει η Ελένη Λαζάρου.