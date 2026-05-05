ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/05/2026 22:12
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο με θύμα νεαρό άνδρα
Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε νωρίτερα το απόγευμα σήμερα, Τρίτη, σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, νεαρός άνδρας δέχθηκε επίθεση με όπλο από άτομο, το οποίο αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που φέρεται να παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του, τον νεαρό.

Στην περιοχή του αιματηρού επεισοδίου βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Μεταξύ δράστη και θύματος φέρεται να υπήρχαν διαφορές.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

