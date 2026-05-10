Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους περισσότερους δρόμους της Αττικής

Στην κυκλοφορία έχει δοθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Αττικής κατά μήκος του οποίου πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος «ΔΕΗ TOUR OF HELLAS 2026».

Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς και οι οδοί Αθανασίου Διάκου, Βασιλέως Γεωργίου Β. Όθωνος και Ξενοφόντως.

