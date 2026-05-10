Αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό – Πέταξαν τη σορό στον Λουδία

Τη σορό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι Αρχές στον ποταμό Λουδία.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί τέσσερα άτομα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δύο εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ όταν τρεις άνδρες μετέβησαν σε σπίτι όπου συναντήθηκαν με δύο άλλα άτομα.

Ακολούθησε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επεισόδιο μεταξύ των τριών πρώτων ανδρών, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών.

Στη συνέχεια, οι δράστες φόρτωσαν τη σορό σε πορτ – μπαγκάζ αυτοκινήτου και την μετέφεραν στον Λουδία όπου την εγκατέλειψαν.

