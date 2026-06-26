Δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγες ημέρες- Μητέρα πέθανε μετά τη γέννα

Μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα, μια ακόμη οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τον θάνατο λεχώνας, σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό. Η 35χρονη μητέρα από τη Λιβαδειά έχασε τη ζωή της -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- μετά τον τοκετό.

Η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, όμως αμέσως μετά τη γέννα παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Ακολούθησε η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, κατέληξε.

Η 35χρονη ήταν ήδη μητέρα ενός 8χρονου αγοριού και σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκυμοσύνη της εξελισσόταν χωρίς προβλήματα.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρές επιπλοκές μετά τη γέννα.

Οι δύο υποθέσεις, με τόσο μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, έχουν προκαλέσει βαθιά θλίψη.