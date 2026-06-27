Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα- Τι ισχυρίζεται ο 17χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου έχασε την ζωή του ένας 15χρονος από μαχαιριά στο θώρακα. Ο 17χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τα σπίτια των επτά συλληφθέντων.