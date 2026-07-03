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Στο Aυτόφωρο ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/07/2026 15:52
Στο Aυτόφωρο ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου
INTIME

Ενώπιων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης πρόκειται να βρεθεί για να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου που προσέκρουσε σε δοκάρια της γέφυρας Πανοράματος χθες.

Οδηγός γερανοφόρου προσέκρουσε σε τμήμα της γέφυρας Πανοράματος
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Οδηγός γερανοφόρου προσέκρουσε σε τμήμα της γέφυρας Πανοράματος

Η δαγκάνα του γερανοφόρου που οδηγούσε ο 29χρονος προσέκρουσε σε σιδερένια δοκάρια της γέφυρας με αποτέλεσμα αυτά να πέσουν στο οδόστρωμα. Από το συμβάν δύο αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ προκλήθηκε και σοβαρό κυκλοφοριακό έφραγμα.

Σε βάρος του οδηγού ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την δικογραφία αμέσως μετά το συμβάν απομακρύνθηκε από το σημείο και εντοπίστηκε στην Πυλαία. Ωστόσο προανακριτικά ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο και ισχυρίζεται πως παρέμεινε εκεί και ενημέρωσε για το συμβάν .

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