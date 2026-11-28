Ο Μπάμπης Κωστούλας αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του βραβείου European Golden Boy Web της Ιταλικής εφημερίδας Tuttosport.

Μετά τον Χρήστο Μουζακίτη ο επιθετικός της Μπράιτον κέρδισε την εμπιστοσύνη εκτός των υπεύθυνων της ομάδας αλλά και του κόσμου και έτσι είναι ο μεγάλος νικητής του βραβείου European Golden Boy Web για το 2026.

O Κωστούλας κατέλαβε την πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού για τον κορυφαίο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό παίκτη κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα, στη διεθνή ψηφοφορία της εφημερίδας του Τορίνο.