LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Καλύτερα δε γίνεται!

Καλύτερα δε γίνεται!

13:50
ALPHA NEWS

Ασταμάτητες ροές μεταναστών στην Κρήτη- Ανήλικοι διακινητές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/06/2026 12:01
Ασταμάτητες ροές μεταναστών στην Κρήτη- Ανήλικοι διακινητές
PHOITO- Intime

Έναν 16χρονο Σουδανό, συνέλαβαν οι Λιμενικοί στην Κρήτη για την διακίνηση τριάντα  μεταναστών, οι οποίοι έφτασαν στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου.

Ο ανήλικος  αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως ο διακινητής τους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες  των μεταναστών η βάρκα ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας διάφορα χρηματικά ποσά, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

– 18χρονος διακινητής 

Και οι 56 μετανάστες που έφτασαν στη Λούτρα  Ηρακλείου, (50 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικοι),  είχαν ως οδηγό έναν 18χρονο από το Σουδάν. Το “ταξίδι” τους ξεκίνησε στις 03.06.2026 από την περιοχή Μουσαΐντ της Λιβύης, καταβάλλοντας τα χρηματικά ποσά μεταξύ 10.000 και 14.000 δηναρίων Λιβύης, ο καθε ένας, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης