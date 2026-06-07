Ασταμάτητες ροές μεταναστών στην Κρήτη- Ανήλικοι διακινητές

Έναν 16χρονο Σουδανό, συνέλαβαν οι Λιμενικοί στην Κρήτη για την διακίνηση τριάντα μεταναστών, οι οποίοι έφτασαν στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου.

Ο ανήλικος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως ο διακινητής τους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών η βάρκα ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας διάφορα χρηματικά ποσά, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

– 18χρονος διακινητής

Και οι 56 μετανάστες που έφτασαν στη Λούτρα Ηρακλείου, (50 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικοι), είχαν ως οδηγό έναν 18χρονο από το Σουδάν. Το “ταξίδι” τους ξεκίνησε στις 03.06.2026 από την περιοχή Μουσαΐντ της Λιβύης, καταβάλλοντας τα χρηματικά ποσά μεταξύ 10.000 και 14.000 δηναρίων Λιβύης, ο καθε ένας, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.