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Απόπειρα ληστείας στη Νίκαια – Τον πήρε στο κυνήγι με την σφουγγαρίστρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/07/2026 20:36

Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η απόπειρα ενός ληστή να κλέψει χρήματα, από το ταμείο ενός ζαχαροπλαστείου, στη Νίκαια.  Όπως θα δείτε και σε  βίντεο -ντοκουμέντο  η υπάλληλος αντιλήφθηκε πως το πιστόλι με το οποίο την απειλούσε ήταν ψεύτικο και άρχισε να τον κυνηγά με τη σφουγγαρίστρα. Η υπάλληλος μίλησε στον ALPHA.

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