Απόπειρα ληστείας στη Νίκαια – Τον πήρε στο κυνήγι με την σφουγγαρίστρα

Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η απόπειρα ενός ληστή να κλέψει χρήματα, από το ταμείο ενός ζαχαροπλαστείου, στη Νίκαια. Όπως θα δείτε και σε βίντεο -ντοκουμέντο η υπάλληλος αντιλήφθηκε πως το πιστόλι με το οποίο την απειλούσε ήταν ψεύτικο και άρχισε να τον κυνηγά με τη σφουγγαρίστρα. Η υπάλληλος μίλησε στον ALPHA.