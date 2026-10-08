Απολογήθηκε ο 49χρονος Τούρκος- Kατηγορείται ως ηθικός

Στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, απολογήθηκε σήμερα ο 49χρονος Τούρκος, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός, στην υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό, που εντοπίστηκε σε αποθήκη στις Συκιές, τον περασμένο μήνα, και φέρεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Ο 49χρονος μετήχθη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, καθώς εις βάρος του εκκρεμεί αίτημα έκδοσης των τουρκικών Αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές, με τον Άρειο Πάγο, να έχει δώσει θετική γνωμοδότηση για αυτό.

Στην απολογία του ο Τούρκος, αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, ενώ, υποστήριξε, ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα συγκεκριμένα ευρήματα ούτε με εγκληματικές ομάδες συμπατριωτών του.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 49χρονο, είναι, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία.

Εν τω μεταξύ, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Η εξέλιξη αυτή, αναστέλλει προς ώρας την εκτέλεση της έκδοσης, καθώς πλέον εκκρεμεί η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί, ότι μεταξύ άλλων, ο οπλισμός που εντόπισαν οι αστυνομικοί, κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Τότε, είχε συλληφθεί ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, τη στιγμή που έβγαιναν από αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας τον οπλισμό μέσα σε χάρτινη συσκευασία και σακούλα.