Από κόσκινο το εκρηκτικό ντρόουν- «Δείχνει» χώρα προέλευσης και αποστολή

Οι ειδικοί του στρατού φαίνεται ότι κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα δεδομένα του θαλάσσιου drone που βρήκαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η Ελλάδα θα προχωρήσει και σε σχετικά διαβήματα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε μάλιστα, ότι η Ελλάδα, δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην περιοχή μας.