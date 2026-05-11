Από κόσκινο το εκρηκτικό ντρόουν- «Δείχνει» χώρα προέλευσης και αποστολή
Οι ειδικοί του στρατού φαίνεται ότι κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα δεδομένα του θαλάσσιου drone που βρήκαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η Ελλάδα θα προχωρήσει και σε σχετικά διαβήματα.
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε μάλιστα, ότι η Ελλάδα, δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην περιοχή μας.
