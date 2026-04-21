«Ανοιχτές» οι έρευνες για την 19χρονη- Νέο ξέσπασμα του πατέρα

Αποφασισμένος να δώσει μάχη για να τιμωρηθούν οι ένοχοι που εγκατέλειψαν το παιδί του στην πλατεία και δεν το μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο, δήλωσε στον ALPHA, ο πατέρας τις 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλλονιά.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, υποστηρίζει στον σταθμό μας πως παρέδωσε άμεσα στην αστυνομία όλο το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες.