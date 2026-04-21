Θάνατος 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι- Ξεκίνησε μετά από εννέα χρόνια η δίκη

Εννιά χρόνια μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου, από αδέσποτη σφαίρα, στο προαύλιο του σχολείου του, στο Μενίδι, ξεκίνησε σήμερα η δίκη.

Το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο, με τη μητέρα του παιδιού και δασκάλα του σχολείου, να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ για τους δυο κατηγορούμενους.

Στο ακροατήριο βρίσκονταν και συμμαθητές του Μάριου, φορώντας μαύρες μπλούζες με το όνομά του.