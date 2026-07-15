Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία – Νεκροί σε τροχαίο μητέρα και βρέφος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:30 στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά – Νικήτη, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, έπειτα από σύγκρουση βυτιοφόρου οχήματος με επιβατικό αυτοκίνητο.
Στο σημείο άμεσα έσπευσε η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική όπου συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό μια οικογένειας εντός του αυτοκινήτου.
Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό, ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους την μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το τρίχρονο παιδί.
Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο δεν μετέφερε καύσιμα.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της τροχαίας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
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