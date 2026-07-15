LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Αυτοψία Alpha – Σταμάτησε ο μετροπόντικας

Εισαγγελέας για τις ρωγμές στην Κυψέλη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/07/2026 20:05

Κατεπείγουσα έρευνα διέταξε η εισαγγελία για τις ρωγμές  που έχουν προκληθεί σε περίπου 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τα έργα διάνοιξης της σήραγγας της γραμμής 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι ενώ υπήρξε παρέμβαση και του Δήμου Αθηνών. Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει  εδώ και ένα μήνα μεταξύ Κυψέλης και δικαστηρίων.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης