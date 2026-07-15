Αυτοψία Alpha – Σταμάτησε ο μετροπόντικας
Εισαγγελέας για τις ρωγμές στην Κυψέλη
Κατεπείγουσα έρευνα διέταξε η εισαγγελία για τις ρωγμές που έχουν προκληθεί σε περίπου 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τα έργα διάνοιξης της σήραγγας της γραμμής 4 του Μετρό.
Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι ενώ υπήρξε παρέμβαση και του Δήμου Αθηνών. Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει εδώ και ένα μήνα μεταξύ Κυψέλης και δικαστηρίων.
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