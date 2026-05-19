Αναστάτωση σε δήμους της Αττικής λόγω της έντονης οσμής

Αναστάτωση προκλήθηκε σε δήμους της Αττικής, λόγω της έντονης οσμής που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητή, κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου. Άπαντες οι δήμαρχοι έσπευσαν να ενημερώσουν και να ενημερωθούν και έλαβαν από τους αρμόδιους φορείς τη διαβεβαίωση ότι δεν έχει προκύψει διαρροή φυσικού αερίου.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει: «Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Λόγω της οσμής, αναστάτωση προκλήθηκε και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε εκκένωση του Δημαρχείου και ήταν έτοιμος να πράξει το ίδιο και με σχολεία της πόλης καθαρά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι διαβεβαιώσεις που επίσης έλαβε η δημοτική Αρχή από την Πυροσβεστική και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, σταμάτησαν τις όποιες αρχικές αποφάσεις.

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.

Στάση αναμονής και από τη δημοτική Αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης μας είπε: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ