Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα και περνάμε στη χειμερινή.

Στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 02:00. Έτσι, θα κερδίσουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου. Η αλλαγή γίνεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου πέφτει φέτος στις 25 του μήνα.

Μετά τη μετακίνηση των δεικτών μία ώρα πίσω, το πρωινό φως θα εμφανίζεται νωρίτερα. Παράλληλα, όσο προχωρά ο χειμώνας, η νύχτα θα έρχεται όλο και πιο γρήγορα.

Γιατί αλλάζει η ώρα δύο φορές τον χρόνο

Η αλλαγή ώρας συνδέεται με την προσπάθεια καλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερινή ώρα, γνωστή διεθνώς ως Daylight Saving Time (DST), είναι το σύστημα με το οποίο ένα κράτος επιλέγει να μετακινεί την ώρα για ένα συγκεκριμένο διάστημα του έτους.

Συνήθως, η θερινή ώρα βρίσκεται μία ώρα μπροστά από την ηλιακή ώρα. Στόχος του συστήματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του φωτός της ημέρας.

Ωστόσο, η αλλαγή ώρας δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού αλλάζει τους δείκτες των ρολογιών του κάθε έξι μήνες, καθώς σχεδόν όλες οι χώρες της Ασίας και της Αφρικής δεν συμμετέχουν στο σύστημα.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για την αλλαγή ώρας

Η ιδέα αποδίδεται στον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος την πρότεινε το 1784, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερινούς μήνες.

Περίπου έναν αιώνα αργότερα, ο Βρετανός επιχειρηματίας Γουίλιαμ Γουίλετ υποστήριξε την πρόταση. Το 1907 δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Waste of Daylight», χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει τη βρετανική κυβέρνηση.

Η σημερινή μορφή της αλλαγής ώρας βασίστηκε στην προσέγγιση του Νεοζηλανδού εντομολόγου Τζορτζ Χάντσον. Παρατηρώντας ότι οι μεγαλύτερες ημέρες του καλοκαιριού τον βοηθούσαν να συλλέγει περισσότερα έντομα, υπέβαλε τη σχετική πρόταση το 1895.