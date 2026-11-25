Αθήνα: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελλειμένη διπλοκατοικία στην οδό Πιπίνου στην Αθήνα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30.
Κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα απο τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το ειδικό βραχιονοφορο όχημα.
Η πυρκαγιά εντοπίζεται στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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