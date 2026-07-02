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Αφροδίτη Νέστορα: Η πρώτη ανάρτηση μετά την εμπρηστική επίθεση: Ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/07/2026 09:33
Αφροδίτη Νέστορα: Η πρώτη ανάρτηση μετά την εμπρηστική επίθεση: Ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας.

Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.

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Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη.

Αφροδίτη Νέστορα

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