15χρονος άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας και αφού την έριξε στο έδαφος πήρε και την τσάντα της

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 15χρονος, το βράδυ της Κυριακής προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Αλίμου και με τη χρήση βίας της άρπαξε την χρυσή αλυσίδα λαιμού και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, και στην συνέχεια διέφυγε.

Κατά την ληστεία, ο 15χρονος δεν δίστασε να ρίξει στο έδαφος την ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα την τραυματισμό της στον αγκώνα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, άμεσα μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 15χρονο ως δράστη της ανωτέρω ληστείας και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της 1-6-2026.