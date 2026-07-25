΄΄Φωτιά΄΄ η φοιτητική στέγη

Φοιτητική στέγη – Νέο ράλι στα ενοίκια – Οι οικογένειες αντιμέτωπες με έναν ακριβό Σεπτέμβριο

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται και φέτος σε έναν δύσκολο οικονομικό «γρίφο» για χιλιάδες οικογένειες, καθώς οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 δείχνουν ότι η στεγαστική πίεση δεν περιορίζεται πλέον στις μεγάλες πόλεις ή στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά επεκτείνεται ακόμη και σε παραδοσιακά οικονομικές φοιτητουπόλεις.

Ακριβότερη φοιτητούπολη αναδεικνύεται η Κέρκυρα, με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 13,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πολύ κοντά ακολουθούν η Ρόδος (13,3 ευρώ/τ.μ.), το Ρέθυμνο (13,2 ευρώ/τ.μ.), τα Χανιά (12,9 ευρώ/τ.μ.) και το Ηράκλειο (12 ευρώ/τ.μ.), περιοχές όπου η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα περιορίζει τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Ανησυχία προκαλεί και ο ρυθμός των αυξήσεων. Η Ρόδος καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, της τάξης του 16,6%, ενώ ακολουθούν η Δράμα (+15,2%), η Χίος (+13,1%), η Καστοριά (+12,3%) και το Ηράκλειο (+12%). Ακόμη και πόλεις που εξακολουθούν να θεωρούνται οικονομικές, όπως η Δράμα, οι Σέρρες ή η Σάμος, εμφανίζουν πλέον αισθητή άνοδο στις ζητούμενες τιμές.

Η εικόνα αυτή εντείνει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, τα οποία καλούνται να καλύψουν όχι μόνο το αυξημένο ενοίκιο, αλλά και τα έξοδα μετακόμισης, λογαριασμών και καθημερινής διαβίωσης. Η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η περιορισμένη προσφορά φοιτητικών εστιών διατηρούν τις τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στα ύψη.