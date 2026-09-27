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UEFA Nations League: Ελλάδα – Γερμανία απόψε στις 21:45 στον Alpha

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
27/09/2026 17:57
UEFA Nations League: Ελλάδα – Γερμανία απόψε στις 21:45 στον Alpha
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Αντιμέτωπη με την Γερμανία θα βρεθεί η Εθνική Ελλάδας, για την 2η αγωνιστική του Nations League. Οι Έλληνες παίκτες, έρχονται μετά την ανατρεπτική νίκη με την Σερβία στο Μαρακανά όπου επικράτησε με 2-1.

Οι φίλοι της εθνικής στο Άουσμπερκ είναι πανέτοιμοι να στηρίξουν την ομάδα στο γήπεδο το βράδυ. Η γερμανική πόλη κατακλύστηκε σήμερα από τα χρώματα της εθνικής, με του φιλάθλους να πανηγυρίζουν και να μετρούν αντίστροφα για την αποψινή αναμέτρηση.

ΑΦΙΣΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Η Εθνική γνωρίζει ότι η αντίπαλος Γερμανία είναι μία ομάδα με παίκτες υψηλού επιπέδου όπως τονίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας στον Alpha. Η Ελλάδα πρέπει να μπει στο γήπεδο συγκεντρωμένη και να αποφύγει τα λάθη, λέει ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

 

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