Τένις: Τη Δευτέρα (27/4) απέναντι στον Ντάνι Μερίδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (27/4), περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας τον 21χρονο Ισπανό Ντάνι Μερίδα, στη φάση των «32» του Madrid Open, στο “Arantxa”. Τσιτσιπάς (Νο80) και και Μέριδα (Νο102) θα βρεθούν αντίπαλοι για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Ο νικητής, θα βρει απέναντί του, στη φάση των «16» είτε τον κάτοχο του τίτλου Κάσπερ Ρουντ είτε τον Αλεχάνδρο Νταβιίντοβιτς Φοκίνα.

Το γεγονός πως ο Ντάνι Μερίδα θα αγωνίζεται απέναντι στο δικό του κοινό, τους Ισπανούς φιλάθλους, αποτελεί… κάποιο πλεονέκτημα, με τον 27χρονο Έλληνα τενίστα, να καλείται να διαχειριστεί σωστά τον αγώνα, ώστε ν΄ αποκλείσει τον τενίστα ευχάριστη έκπληξη του Mutua Madrid Open.

Ο Τσιτσιπάς διεκδικεί μια τρίτη διαδοχική νίκη κι ενώ προέρχεται από μία από τις καλύτερες αγωνιστικές εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα, νικώντας με 6-2, 7-5 σε 73 μόλις λεπτά τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.11) από τα Καζακστάν.

Ο Μερίδα απέκλεισε στον 2ο γύρο τον Γάλλο Κορεντέν Μουτέ, Νο.26 στο ταμπλό, με 6-3, 6-4.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ