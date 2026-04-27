«Ντελίριο» από 500.000 (!) Αργεντινούς στην επίδειξη του Κολαπίντο

Σχεδόν 30 χρόνια μετά το τελευταίο Γκραν Πρι που διεξήχθη στην Αργεντινή, ένα αυτοκίνητο της Formula 1 επέστρεψε την Κυριακή στο Μπουένος Άιρες, για μια επίδειξη, μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος, από τον νεαρό οδηγό Φράνκο Κολαπίντο, με τον οποίο οι Αργεντινοί ονειρεύονται για άλλη μια φορά την δόξα, του αείμνηστου Φάντζιο.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο (!) άνθρωποι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρακολούθησαν την «επίδειξή» του Κολαπίντο σε μια «πίστα» άνω των δύο χιλιομέτρων που εκτείνεται σε φαρδιές λεωφόρους στην πρωτεύουσα. Στο Μπουένος Άιρες, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, ο 22χρονος οδηγός της ομάδας Alpine έχει προκαλέσει ενθουσιασμό από τότε που εξασφάλισε μια θέση στην F1 το 2024. Ντριφτ, υπερστροφές, powerslides και η μυρωδιά των ζεστών ελαστικών ενθουσίασαν το κοινό που στεκόταν ή καθόταν στις κερκίδες, μερικοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει από μακριά.

Ο Κολαπίντο ολοκλήρωσε αρκετούς γύρους με μια Lotus E20 του 2012, με τα χρώματα της Alpine. «Δεν ξέρω αν θα το βλέπατε αυτό σε άλλη χώρα! Ένα παιδί έρχεται με ένα αυτοκίνητο του 2012, και δείτε τι προκαλεί! Είναι εξωπραγματικό!» σχολίασε ο Σέρχιο Γκονζάλες, ένας 48χρονος δημόσιος υπάλληλος που πήγε στην επίδειξη με τον 24χρονο υιό του.

Το τελευταίοΓκραν Πρι στην Αργεντινή διεξήχθη το 1998 στο Μπουένος Άιρες, με νικητή τον Μίκαελ Σουμάχερ, ενώ ο Αργεντινός οδηγός, Εστεμπάν Τουέρο, συμμετείχε αλλά δεν τερμάτισε τον αγώνα.

Το τελευταίο «βάθρο» της Αργεντινής στην F1 χρονολογείται ακόμη παλαιότερα, από τον Κάρλος Ρόϊτμαν, νικητή δώδεκα Γκραν Πρι στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ο οποίος κατετάγη δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1981. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί μερικές επιδείξεις της Formula 1, συμπεριλαμβανομένης μιας το 2012, αλλά χωρίς Αργεντινό οδηγό, και επομένως χωρίς το ενδιαφέρον που προκάλεσε ο Κολαπίντο, του οποίου το νεανικό πρόσωπο κοσμεί αμέτρητες διαφημίσεις στους δρόμους του Μπουένος Άιρες και στην αργεντίνικη τηλεόραση.

Κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της επίδειξης, μερικές φλόγες ξέφυγαν από τη Lotus του Κολαπίντο, μια μικρή φωτιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. «Μου είπαν να το φροντίσω, αλλά στο τέλος παρασύρθηκα λίγο», αστειεύτηκε αργότερα ο νεαρός οδηγός.

Η επίδειξη πήρε μια συναισθηματική τροπή όταν ο Κολαπίντο πήρε το τιμόνι του «Ασημένιου Βέλους», του εμβληματικού μονοθέσιου Mercedes-Benz με το οποίο ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, ένα είδωλο του αργεντίνικου αθλητισμού, κέρδισε δύο από τους πέντε τίτλους παγκόσμιου πρωταθλήματος (μεταξύ 1951 και 1957). Κουνώντας μια αργεντίνικη σημαία και φορώντας ένα κράνος εποχής, ο Κολαπίντο αφιέρωσε χρόνο και σαφώς απήλαυσε να χαιρετά το εκστασιασμένο πλήθος. Στην συνέχεια ολοκλήρωσε έναν τελευταίο γύρο τιμής πάνω σε ένα διώροφο λεωφορείο.

«Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην Αργεντινή», δήλωσε στο AFP η πολιτική επιστήμονας Μπελέν Αμαντέο. «Αλλά δεν είχαμε κανέναν στη Formula 1. Αυτός ο νεαρός άνδρας αναβιώνει αυτήν την παράδοση των «fierros» (σ.σ. αγωνιστικά αυτοκίνητα) και έχει επίσης μια πολύ ελκυστική προσωπικότητα. Είναι ατρόμητος και χαλαρός ταυτόχρονα, σε απόλυτη αρμονία με το πνεύμα της Αργεντινής».

Για τον νεαρό οδηγό, η επίδειξη στο Μπουένος Άιρες ήταν επίσης μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα μια εβδομάδα πριν από το Γκραν πρι του Μαϊάμι, σε μια σεζόν που διακόπηκε από ακυρώσεις αγώνων λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς και από την διαμάχη, σχετικά με τους υβριδικούς κινητήρες μετά το ατύχημά του στον αγώνα της Ιαπωνίας στα τέλη Μαρτίου. Μετά από τρία Γκραν πρι εφέτος, ο Κολαπίντο έχει έναν βαθμό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

«Ελπίζω ότι αυτή η επίδειξε θα δείξει στην Formula 1 τί είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε, όσον αφορά στον ενθουσιασμό και ότι θα δούμε ένα Γκραν Πρι να επιστρέφει στην Αργεντινή», δήλωσε ο Κολαπίντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ