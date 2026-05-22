Ο Ολυμπιακός στον τελικό

To Telekom Center Athens αποδείχτηκε… γούρικο για τον Ολυμπιακό. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025, Φενερμπαχτσέ, δεν στάθηκε εμπόδιο στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, που επικράτησαν με 79-61, στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, στην Αθήνα και προκρίθηκαν στον 10ο ευρωπαϊκό τελικό της Ιστορίας του συλλόγου.

Με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να ντύνουν στα «ερυθρόκευκα» το T-Center και τις ιαχές τους να δίνουν ώθηση στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όταν επιθετικά έμεναν -στην αρχή- σε χαμηλά ποσοστά, αλλά ήταν εξαιρετικοί για 40 λεπτά στην άμυνα.

Πίτερς (17π. με 3/3), Βεζένκοφ (16 με 2/4 και 5 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ (15π. Με 2/6 και 3 ριμπάουτ) και Μιλουτίνοφ (13ρ, και 6 πόντοι) έκαναν τους παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να περάσουν 40… πολύ δύσκολα λεπτά. Από 10 πόντους πέτυχαν οι Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Ουόρντ.

Από τη Φενερμπαχτσέ που ακολουθούσε διαρκώς στο σκορ (βρέθηκε και στο -20), ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχε 17 πόντους με 4/9 τρίποντα, ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ μέτρησε 16 με 1/7 τρίποντα, ενώ 10 πόντους με 0/3 τρίποντα είχε ο Μπάλντγουιν.

Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει ποια εκ των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης θ’ αντιμετωπίσει στον τελικό την Κυριακή (24/5, 21:00) με στόχο να «ράψει» το 4ο «αστέρι» στη φανέλα του.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

Την πεντάδα με την οποία ξεκινούσε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν επέλεξε ο Μπαρτζώκας (Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ). Τους Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς επέλεξε ο Γιασικεβίτσιους. Δυόμιση λεπτά χρειάστηκαν οι δύο ομάδες για να «γράψει» ο ηλεκτρονικός πίνακας λόγω της νευρικότητας. Ο Τόμας Ουόκαπ άνοιξε εν τέλει το σκορ, η Φενέρ είχε 4 άστοχα τρίποντα (2 από τον Χόρτον-Τάκερ και από 1 οι Μέλι και Ντέβον Χολ), για να πετύχει δύο διαδοχικά τρίποντα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (8-0) και να πάρει «φωτιά» το Τ-Center από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 10-0 3:56΄΄ πριν ολοκληρωθεί το 1ο δεκάλεπτο, ο Ντόρσεϊ πήρε το πρώτο φάουλ του Μπάλντγουιν και ευστοχώντας στις βολές, ο Ολυμπιακός είχε μπει με σερί 12-0! Ο Ντόντα Χολ πήρε τη θέση του Μιλουτίνοφ, για να πετύχει με κάρφωμα ο Κεμ Μπιρτς τους δύο πρώτους πόντους της Φενέρ (12-2), ενώ ο Νάντο ντε Κολό με τρίποντο διαμόρφωσε το 12-5.Ο Ντόρσεϊ συνέχιζε να κερδίζει φάουλ (βγήκε με 2ο ο Μπάλντγουιν στο 8ο λεπτό) και να εκτελεί βολές, για το 15-7, με 11 δικούς του πόντους (!). Ουόρντ και Φουρνιέ μπήκαν στο ματς, με τον πρώτο να διαμορφώνει με τρίποντο το 18-9. Η Φενέρ κατάφερε να μειώσει στους -6 (18-12), χάρη σε τρεις διαδοχικούς πόντους του Χόρτον Τάκερ. Σ’ ένα πρώτο μέρος, με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας και για τις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τις εντυπώσεις χάρη στους 11 πόντους του Τάιλερ Ντόρσεϊ και την άμυνα.

Ο Μπαρτζώκας άφησε τον Βεζένκοφ έξω με την έναρξη της 2ης περιόδου, με τον Άλεκ Πίτερς ν’ αποδεικνύεται άλλη μια φορά άξιος αντικαταστάτης στου σούπερ σταρ του Ολυμπιακού. Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκαν επίσης στο ματς. Ο Πίτερς σημείωσε 6 πόντους γρήγορα, για το 28-12 (σερί 8-0 από την έναρξη της 2ης περιόδου). Ο Γιασικεβίτσιους επανέφερε τον Μέλι αντί του Μπόνζι Κόλσον. Ο Φουρνιέ έδωσε αέρα 17 πόντων στους «ερυθρόλευκους» (29-12), και η Φενέρ θα σημείωσε μετά από 6 λεπτά στο 2ο δεκάλεπτο τους πρώτους πόντους της. Τους πέτυχε ο Κρις Σίλβα (29-14). Ο Μπιμπέροβιτς έδωσε δύο διαδοχικά τρίποντα στην τουρκική ομάδα (3/12 έως τότε η Φενέρ), για το 32-20 (ενδιάμεσα είχε σημειώσει τρίποντο και ο Πίτερς για τον Ολυμπιακό), στα 2:38΄΄ πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους. Ο Γιασικεβίτσιους ψήλωσε το σχήμα αποσύροντας τον Μπάλντγουιν και βάζοντας τον Μπιρτς, και μετά από μία βολή του ΜακΚίσικ, Μπιρτς και Μέλι διαμόρφωσαν το σκορ του α΄ μέρους (33-24). Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε «οικοδομήσει» μεγαλύτερη διαφορά από το +9, αλλά επιθετικά έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό του, με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να σημειώνουν τους 20 από τους 33 πόντους. Με 4/12 τρίποντα τέλειωσε το 20άλεπτο ο Ολυμπιακος, ενώ η Φενέρ με 3/14. Ο Βεζένκοφ είχε 2 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 12:10΄΄.

Τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας στην 3η περίοδο, ενώ η Φενέρ μπήκε με τους Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς. Ο Ολυμπιακός μπήκε αφηνιασμένος, αυτή τη φορά με τους συνήθεις υπόπτους, τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ, έκανε σερί 11-0 (!), για να ξεφύγει με +20 (44-24) και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους… πήρε τάιμ άουτ. Για 3η διαδοχική περίοδο η Φενερμπαχτσέ αργούσε να πετύχει το πρώτο καλάθι. Το έκανε ο Μπάλντγουιν (44-26), στα 6:24΄΄ πριν την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου που ήταν η αρχή ενός σερί 10-0 της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, με τρίποντα από ντε Κολό (υπέπεσε σε 3ο φάουλ λίγο νωρίτερα) και Μπιμπέροβιτς, για το 44-34. Ο Βεζένκοφ με δύο σερί καλάθια (48-34) έφτασε τους 11 πόντους (είχε 2 στο ημίχρονο) και… συνέχισε να είναι συνδεδεμένος με το καλάθι, μετρώντας 16 πόντους στο 30ό λεπτό, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 56-41.

Με τον Μπιμπέροβιτς να δίνει 6 γρήγορους πόντους στη Φενέρ ξεκίνησε η 4η περίοδος. Πρώτα με τρίποντο και μετά με γκολ φάουλ (από φάουλ του Τάισον Ουόρντ), η Φενέρ μείωσε στο -9 (56-47). Ο Ουόρντ αστόχησε σε τρίποντο και με λέι απ ο Χόρτον-Τάκερ διεύρυνε σε 8-0 το σερί της Πρωταθλήτριας Ευρώπης (56-49). Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Μιλουτίνοφ αντί του Ταϊρίκ Τζόουνς στο «5». Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού πήγε στη γραμμή των βολών (φάουλ του Ντέβον Χολ) και τις έβαλε και τις δύο (58-49). Για να μιλήσει την κρίσιμη στιγμή ο Εβάν Φουρνιέ, ευστοχώντας στο 2ο τρίποντο (2/6) για το 61-49. Ο Ντε Κολό επέστρεψε για τη Φενέρ αντί του Χολ, αλλά ο Χόρτον Τάκερ κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από τον Πίτερς, με τον Αμερικανό της τουρκικής ομάδας να μετρά 3/3 (61-52). Ο Άλεκ Πίτερς διόρθωσε για το φάουλ του στον Χόρτον Τάκερ, σημειώνοντας τους 5 επόμενους πόντους του Ολυμπιακού (66-52). Ο Ουόκαπ μπήκε αντί του Κόρι Τζόσεφ, ο Τάισον Ουόρντ με γκολ φάουλ (3ο του Μπάλντγουιν) έκανε το 69-52. Ο Μπάλντγουιν απάντησε με τρίποντο (69-55), αλλά ο Ουόρντ είχε ζεσταθεί (71-55). Ο Ουόκαπ έκανε φάουλ στον Μπάλντγουιν (71-57), και ο Πίτερς με το 3ο εύστοχό του τρίποντο (3/3) έκανε το 74-57, 1:59΄΄ πριν τη λήξη του ημιτελικού. Πλέον, όλα είχαν κριθεί και το τελικό 79-61 έστελνε τον Ολυμπιακό στον τελικό!

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Περούγκα (Ισπανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ουόρντ 10 (1), Βεζένκοφ 16 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (2), Πίτερς 17 (3), Μιλουτίνοφ 6, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (3)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπάλντγουιν 10, Μέλι 7 (1), Χόρτον Τάκερ 16 (1), Ντε Κολό 6 (2), Μπιμπέροβιτς 17 (4), Μπιτιμ, Γιαντούνεν, Χολ, Σίλβα 2, Κόλσον, Μπιρτς 3

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ