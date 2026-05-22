Γκουαρντιόλα: «Τίποτα δεν είναι αιώνιο, σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε, που με πιέσατε, που με αγαπήσατε»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της φετινής σεζόν, μετά από μία δεκαετία στον πάγκο της, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αγγλικός σύλλογος, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου και του αγγλικού ποδοσφαίρου και σε μία από τις πιο επιδραστικές προπονητικές θητείες όλων των εποχών.

Η αποχώρηση του 55χρονου Καταλανού προπονητή θα…κλείσει το βιβλίο ενός αξιοσημείωτου κεφαλαίου, κατά το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι…μεταμορφώθηκε σε ποδοσφαιρικό μεγαθήριο.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι το 2016, έχει κατακτήσει έξι τίτλους Premier League -συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συνεχόμενων- τρία Κύπελλα Αγγλίας (FA Cup), πέντε League Cup και το Champions League, αλλά η ομάδα του δεν έχει κερδίσει το πρωτάθλημα εδώ και δύο χρόνια.

«Τίποτα δεν είναι αιώνιο»

«Μη με ρωτάτε τους λόγους που φεύγω. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η ώρα μου», ανέφερε ο Γκουαρντιόλα σε δήλωσή του.

«Τίποτα δεν είναι αιώνιο, αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου. Δουλέψαμε. Υποφέραμε. Πολεμήσαμε. Και κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Τον τρόπο μας», πρόσθεσε.

Το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας είναι η εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (24/5) εναντίον της Άστον Βίλα.

Τα ρεκόρ

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε στο Μάντσεστερ με ένα βιογραφικό ήδη γεμάτο τίτλους από την Μπαρτσελόνα και την Μπάγερν Μονάχου, διαδεχόμενος τον Μανουέλ Πελεγκρίνι τον Ιούλιο του 2016.

Έχοντας «κληρονομήσει» έναν επιτυχημένο σύλλογο με τη χρηματοδότηση του «Abu Dhabi United Group», θα αποχωρήσει έχοντας χτίσει μια ποδοσφαιρική αυτοκρατορία.

Καθώς ο Γκουαρντιόλα αντιμετώπιζε την πρόκληση της προσαρμογής στο περίφημα γρήγορο και σωματικό πρωτάθλημα της Αγγλίας, η κατοχή της μπάλας έγινε μορφή τέχνης και αμυντικό εργαλείο στη Σίτι, καθώς οι ομάδες του επιζητούσαν τον απόλυτο έλεγχο.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο η απόλυτη κυριαρχία -όπως αποδείχθηκε από σεζόν που έσπασαν ρεκόρ, όπως η χρονιά 2017-18 με τους 100 βαθμούς και τα 106 γκολ- αλλά και η σταθερότητα χρόνο με τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένου του ρεκόρ των τεσσάρων συνεχόμενων πρωταθλημάτων.

Τα ρόστερ του Γκουαρδιόλα έθεσαν νέα πρότυπα, αναγκάζοντας άλλες ομάδες να εξελιχθούν, ενώ η οικονομική ισχύς της Μάντσεστερ Σίτι, σε συνδυασμό με έξυπνες μεταγραφές, όπως ο πολυπόθητος επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, βοήθησαν στην κατάκτηση του «τρεμπλ» τη σεζόν 2022-23.

Το «φάντασμα» των 115 κατηγοριών

Ωστόσο, το «φάντασμα» των 115 κατηγοριών για φερόμενες παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League πλανάται ακόμα βαριά πάνω από τη θητεία του στον σύλλογο.

Κατηγορίες τις οποίες η Σίτι αρνείται κατηγορηματικά, αλλά που θα μπορούσαν να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της δυναστείας του Γκουαρντιόλα, ο οποίος θα φύγει με αυτή την υπόθεση να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Οι 20 τίτλοι και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Από την άφιξή του το 2016, κατέκτησε 20 μεγάλους τίτλους, μεταξύ αυτών έξι πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, τρία Κύπελλα Αγγλίας (FA Cup) και έξι League Cup.

Η Μάντσεστερ Σίτι σήκωσε επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA το 2023.

Ο Άλεξ Φέργκιουσον είναι ο μόνος προπονητής με περισσότερα πρωταθλήματα Premier League στο ιστορικό του. Κατέκτησε 13 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για να γίνει κατανοητή η κυριαρχία του Πεπ Γκουαρντιόλα, μόνο σε τρεις από τις εννέα ολοκληρωμένες σεζόν του η Σίτι απέτυχε να τερματίσει στην κορυφή.

Το μοναδικό Champions League, που κατακτήθηκε τη σεζόν 2022-23, τη σεζόν έφερε επίσης το τρεμπλ (Premier League, FA Cup και Champions League), κάτι που μόνο ο Φέργκιουσον και η Γιουνάιτεντ είχαν πετύχει στο παρελθόν.

Οι 1000 αγώνες

Το βράδυ της Τρίτης (19/5), στην εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Μπόρνμουθ , ισοπαλία με την οποία η Άρσεναλ εξασφάλισε τον τίτλο μετά 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της Premier League, συμπλήρωσε 100 παιχνίδια, με ένα απλά εντυπωσιακό ρεκόρ: 726 νίκες, 140 ισοπαλίες, 134 ήττες, 2.513 γκολ υπέρ και 864 κατά.

Συνολικά καθοδήγησε 247 αγώνες κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Μπαρτσελόνα (2008-12), 161 αγώνες με την Μπάγερν Μονάχου (2013-16) και έχει συγκεντρώσει 592 στα 10 χρόνια του (2016-2026) στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτός και ο Γιούργκεν Κλοπ

Η αντιπαλότητά του με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ανέβασε τον πήχη στην Premier League τόσο ψηλά, που ακόμα και οι 97 βαθμοί αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για τους Κόκκινους» ώστε να κατακτήσουν τον τίτλο τη σεζόν 2018-19.Πιο πρόσφατα, ο Γκουαρδιόλα αντιμετώπισε την πρόκληση από τον πρώην βοηθό του στην προπονητική, Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος ανέλαβε την Άρσεναλ και τερμάτισε δύο φορές δεύτερος πίσω από τη Σίτι, πριν κερδίσει τελικά το τρόπαιο αυτή τη σεζόν.

«Σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε, που με πιέσατε, που με αγαπήσατε»

Ωστόσο, ο Γκουαρδιόλα κοίταξε πίσω με μελαγχολία και αγάπη τον χρόνο του στο Μάντσεστερ, θυμούμενος πώς η πόλη ενώθηκε μετά την επίθεση στο Manchester Arena, ενώ περιέγραψε επίσης πώς ο σύλλογος τον βοήθησε σε μια δύσκολη περίοδο όταν έχασε τη μητέρα του από Covid-19.

«Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, μου δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Οι παίκτες δεν ξεχνούν ,κάθε μία στιγμή, κάθε λεπτό, εγώ, το επιτελείο μου, αυτός ο σύλλογος, τα πάντα. Ό,τι κάναμε, το κάναμε για όλους εσάς. Και ήσασταν απλώς εξαιρετικοί. Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε. Σας ευχαριστώ που με πιέσατε. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε… Ο Τόνι Γουόλς είπε στο αξέχαστο ποίημά του, “Αυτό είναι το μέρος”. Λυπάμαι, Τόνι: αυτό είναι το δικό μου μέρος».