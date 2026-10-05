Castellers: Η εντυπωσιακή καταλανική παράδοση των ανθρώπινων πύργων

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Tarraco Arena της Ταραγόνα, στην Ισπανία, για να παρακολουθήσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές παραδόσεις της Καταλονίας: Τους Castellers, όπως λέγονται τα μέλη των ομάδων που συνεργάζονται για να σχηματίσουν με τα σώματά τους εντυπωσιακούς ανθρώπινους πύργους, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν αρκετούς ορόφους σε ύψος.

Οι κατασκευές βασίζονται αποκλειστικά στο ανθρώπινο σώμα, στην ισορροπία, στον συντονισμό και κυρίως στην εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας. Δεκάδες castellers σχηματίζουν τη βάση, ενώ άλλοι σκαρφαλώνουν σταδιακά προς την κορυφή. Όσο ο πύργος ψηλώνει, τα άτομα που βρίσκονται στα ανώτερα επίπεδα είναι συνήθως μικρότερα και ελαφρύτερα. Στην κορυφή βρίσκονται τα παιδιά, τα οποία σηκώνουν το χέρι τους όταν ο πύργος έχει ολοκληρωθεί.

«Τα παιδιά είναι το σημαντικότερο μέρος της παράδοσης των castellers», δήλωσε η Julia Costa, επικεφαλής του παιδικού τμήματος των Castellers d’Igualada, υπογραμμίζοντας ότι τα νεαρά μέλη πρέπει να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται από την ομάδα τους..

Η διαδικασία απαιτεί απόλυτο συγχρονισμό. Κάθε μέλος έχει συγκεκριμένο ρόλο και η επιτυχία εξαρτάται από τη συνεργασία ολόκληρης της ομάδας. Γι’ αυτό και οι castellers θεωρούν την παράδοση όχι απλώς μια επίδειξη σωματικής δύναμης, αλλά μια δραστηριότητα που καλλιεργεί την αλληλεγγύη, την πειθαρχία και την εμπιστοσύνη.

Οι θεατές παρακολούθησαν τους πύργους να υψώνονται σταδιακά μέσα στην αρένα, ζητωκραυγάζοντας όταν μια ομάδα κατάφερνε να ολοκληρώσει την κατασκευή της και αγωνιώντας όταν ένας πύργος έχανε την ισορροπία του και κατέρρεε.

«Αυτό ήταν το όνειρό μου από παιδί, να επισκεφθώ αυτό το μέρος και να έρθω σε αυτή τη διοργάνωση. Οπότε, το ότι βρίσκομαι εδώ μου προκαλεί ανατριχίλα. Είναι πραγματικά ένα συναίσθημα απερίγραπτο», δήλωσε ο Αμπισέκ Σαλαβκάρ, επισκέπτης από την Ινδία.

Η παράδοση των ανθρώπινων πύργων είναι βαθιά συνδεδεμένη με την καταλανική πολιτιστική ταυτότητα. Οι σύγχρονοι castells αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στην περιοχή της Ταραγόνα και στη Βαλς κατά τον 18ο και 19ο αιώνα και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Στις διοργανώσεις συμμετέχουν ολόκληρες κοινότητες. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών προπονούνται μαζί και συμμετέχουν στις ίδιες ομάδες, από τα μικρά παιδιά που ανεβαίνουν στην κορυφή μέχρι τους ενήλικες που σχηματίζουν τη βάση.

Η σημασία της παράδοσης αναγνωρίστηκε και διεθνώς. Το 2010 οι castells εντάχθηκαν στον κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, ως έκφραση της πολιτιστικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής των κοινοτήτων που συμμετέχουν σε αυτήν.