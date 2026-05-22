Έμπολα: Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος, προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Αφρική, προειδοποιώντας ότι μόνον ένα κρούσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάδοση του ιού πέραν της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντα.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, (για) το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε από την έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη.

«Επομένως θα τους ενθάρρυνα πραγματικά όλους, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, μπορούμε να το θέσουμε αυτό το πράγμα υπό έλεγχο», σημείωσε.

Επίσης πρόσθεσε ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκέντρωσε σχετικά λιγότερη παγκόσμια προσοχή σε σύγκριση με το ξέσπασμα αυτόν τον μήνα χανταϊού, εστία του οποίου εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο με επιβαίνοντες από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δυνάμεων.

