Ειδικό Κέντρο για διαδερμικές επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες

Το πρώτο δημόσιο κοινό Κέντρο για διαδερμικές επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες απέκτησε η Θεσσαλονίκη, καθώς η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείο Παπανικολάου ένωσαν πρόσφατα τις δυνάμεις τους, για την παροχή εξειδικευμένων θεραπειών σε ασθενείς με βαλβιδοπάθειες.

Τα δύο νοσοκομεία αναγνωρίστηκαν ως Ειδικό Κέντρο μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών, με τη χρήση συστημάτων όπως το MitraClip. Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στο ΑΧΕΠΑ, με τη συμμετοχή κοινής ιατρικής ομάδας από τις δύο κλινικές.

Η διαδερμική επιδιόρθωση της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας αποτελεί πλέον καθιερωμένη πρακτική της επεμβατικής καρδιολογίας, προσφέροντας λύση σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε ανοιχτό χειρουργείο. Με τη δημιουργία του νέου Κέντρου εκτιμάται ότι θα καλυφθούν σημαντικές ανάγκες στη Βόρεια Ελλάδα, διευρύνοντας την πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές εντός του δημόσιου συστήματος υγείας.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προσφέρουμε πολλά στους ασθενείς της Μακεδονίας, αλλά και ότι η πρωτοβουλία μας –δηλαδή η συνεργασία δύο κλινικών για την παροχή μιας θεραπείας (κοινό Κέντρο), κάτι που είναι πολύ σύνηθες στο εξωτερικό– θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλα κοινά Κέντρα για ειδικές θεραπείες. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την πιο εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες», αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου, καθηγητής Αντώνιος Ζιάκας.

