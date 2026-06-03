Ξορκίζουν την ψήφο διαμαρτυρίας- «Τα δίνουν όλα» για την πρώτη κάλπη

Κυβέρνηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κι αν χρειαστεί συνεργασία, αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ είναι το κυβερνητικό σλόγκαν στην πορεία προς τις κάλπες.

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για άνοιγμα στο κόμμα Τσίπρα, έχει προκαλέσει βαρύ κλίμα στο ΠΑΣΟΚ.