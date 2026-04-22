Βουλή- Με ευρύτερη πλειοψηφία αποφασίσθηκε η άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ

Με ευρύτερη πλειοψηφία και χωρίς εκπλήξεις ψηφίσθηκε η άρση ασυλιών και των 13 βουλευτών της ΝΔ από την Ολομέλεια που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αναφορικά με επιδοτήσεις σε παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Για το αίτημα που αφορά την βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπερ της άρσης χήφισαν 287 βουλευτές και ένας «κατά»

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Αχ. Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη, ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.

Για το αίτημα πυτ αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τσιάρα, συνολικά ψήφισαν 287. «Υπέρ» ψήφισαν 285 βουλευτές ενώ δύο το καταψήφισαν.

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζινόπουλο ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Μάξιμο Συνετάκη ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για τοι αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Θεόφιλο Λεονταρίδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Αναφορικά με τα εισαγγελικά αιτήματα της δικογραφίας που αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου η Ολομέλεια αποφάσισε:

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» της άρσης τάχθηκαν 285 βουλευτές, ένας «κατά» ενώ ένας τάχθηκε με το «παρών»

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, «Υπερ.» τάχθηκαν 286 βουλευτές , ενώ δύο καταψήφισαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ