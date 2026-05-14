Βουλή: Τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού, καθώς και με ρυθμίσεις για την εφαρμογή ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, λόγω των μέτρων περιορισμού και αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε στη Λέσβο στις 15 Μαρτίου 2026.

Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, ενώ θα καλύπτουν το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.

Οι δικαιούχοι, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της αποζημίωσης, ο τρόπος, ο χρόνος και ο φορέας χορήγησής της, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και ελέγχου, θα καθοριστούν με Κοινή Απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επιπλέον, επεκτείνεται σε τυροκομεία και σφαγεία η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ίσχυε ήδη για κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο των κτηνιατρικών μέτρων για την εκρίζωση της νόσου.

Στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο εντάσσεται και η υποχρεωτική τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα, καθώς και η δημιουργία ψηφιακής βάσης ιχνηλασιμότητας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα θεωρούνται επιλέξιμα μόνο τα αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών στα οποία έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βώλος με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Ο κωδικός θα καταχωρίζεται σε ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας, η οποία θα διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του ΥΠΑΑΤ.

Η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση στη βάση θα γίνεται αποκλειστικά από κτηνιάτρους.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής σήμανσης και η λειτουργία της βάσης ιχνηλασιμότητας θα γίνουν σταδιακά, ενώ με Κοινή Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του διοικητή της ΑΑΔΕ θα καθοριστούν το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία υλοποίησης, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι κυρώσεις, τα μέτρα συμμόρφωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τέλος, για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, της δήλωσης ΟΣΔΕ, για το 2026, η σήμανση και καταγραφή με ηλεκτρονικούς βώλους δεν θα είναι υποχρεωτική, παρά μόνο για τους κτηνοτρόφους που θα ενταχθούν στην πιλοτική εφαρμογή για το τρέχον έτος. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ