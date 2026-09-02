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Τουρκικό κρεσέντο: Απειλητικός Ερντογάν και προκλητικό διάβημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/09/2026 19:57

Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε  σήμερα ο Ταγή Ερντογάν, ζητώντας  να «εγκαταλείψει  η χωρά μας την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου».

Απείλησε μάλιστα πως αν η Ελλάδα συνεχίσει, η Τουρκία θα κάνει  αυτό που  της αναλογεί.

Στις νέες τουρκικές προκλήσεις απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών που ενημερώνει απόψε τους Ευρωπαίους ομολόγους του.

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