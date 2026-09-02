Τουρκικό κρεσέντο: Απειλητικός Ερντογάν και προκλητικό διάβημα
Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε σήμερα ο Ταγή Ερντογάν, ζητώντας να «εγκαταλείψει η χωρά μας την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου».
Απείλησε μάλιστα πως αν η Ελλάδα συνεχίσει, η Τουρκία θα κάνει αυτό που της αναλογεί.
Στις νέες τουρκικές προκλήσεις απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών που ενημερώνει απόψε τους Ευρωπαίους ομολόγους του.
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