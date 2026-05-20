Ο Γιατρός (Ε)

Το βλέμμα στην Άγκυρα – Από τους χάρτες στον νόμο-πρόκληση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 20:11

Στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα αναφέρθηκε σήμερα  εμμέσως ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, και διεθνείς συμμαχίες.

Εν τω μεταξύ, εκνευρισμό φέρνει στην Τουρκία και η αποστολή μαχητικών Mirage, στην Κάρπαθο.

